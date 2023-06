CdS – Anche Rudi Garcia sempre in lista! Piace per un motivo a De Laurentiis, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano anche Rudi Garcia dimostra una grande resistenza e si sta adattando bene alla sua nuova squadra, nonostante non abbia mai utilizzato il 4-3-3 in passato. La sua esperienza e la sua personalità sembrano essere un valore aggiunto per la squadra. La situazione non si risolverà finché Adl non avrà raggiunto la soluzione, e nel frattempo potrebbero esserci sorprese imprevedibili.