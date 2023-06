Silvio Berlusconi è morto stamattina all’ospedale San Raffaele di Milano. In seguito alla sua morte, la FIGC ha deciso di disporre un minuto di silenzio “per onorare la memoria di Silvio Berlusconi – si legge nella nota diffusa da Gabriele Gravina – che con 29 trofei all’attivo è il presidente più vincente nella storia del calcio italiano”. La disposizione varrà per le gare in programma da oggi fino al weekend. Lo scrive l’agenzia di stampa Ansa.