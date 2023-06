Sousa, l’agente: “Ha ricevuto molte richieste, ma nessuna offerta ufficiale”

L’agente di Paulo Sousa, Hugo Cajuda, è intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Il tecnico della Salernitana sembra essere molto richiesto in molti paesi. Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia di un incontro col Napoli. L’agente ha così rotto il silenzio e fatto un po’ di chiarezza. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Paulo ha più volte dimostrato la sua felicità per tutto quello che ha trovato e vissuto alla Salernitana. Si è creato un legame fortissimo tra i giocatori, lo staff e l’intera città. Il rapporto quotidiano con il direttore sportivo e tutto il suo staff è di grande stima e ammirazione, e una cosa è certa, se un giorno riceverò qualche offerta ufficiale al Mister da un’altra squadra, per rispetto e considerazione, le prime persone ad essere informate saranno il direttore Morgan e il Presidente Iervolino.

Ho ricevuto molte richieste da altri club per Paulo nelle ultime settimane e da diversi paesi. Questa è una cosa normale quando si presenta un lavoro con la qualità che ha dimostrato, ma non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale da nessun club, quindi non c’è nulla da comunicare o commentare. Il Mister in questi mesi ha dedicato ogni ora di ogni giorno al suo lavoro con estrema dedizione, quindi ora si sta godendo le sue meritate ferie”.