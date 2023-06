CdS – Simeone, pronto il riscatto? La situazione

Il Corriere dello Sport è sicuro: questa è la settimana del riscatto di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino di proprietà del Verona è arrivato in prestito quest’estate. Il Cholito ha subito con fatica la concorrenza di Victor Osimhen, titolare inamovibile e capocannoniere della Serie A, ma i suoi gol si sono rivelati decisivi per la vittoria dello scudetto. Ecco cosa scrive a riguardo il quotidiano sportivo.

“Questa è la settimana in cui il Napoli riscatterà il “cholito” Simeone dal Verona: dodici milioni e l’attaccante argentino apparterrà definitivamente al club azzurro che ha creduto in lui, attraverso il pressing feroce di Giuntoli, e che da lui è stato ripagato con gol straordinari, necessari per vincere lo scudetto e fare un figurone in Champions League. L’operazione è scontata, viene agevolata dall’arrivo di quei dodici milioni che il Monza riconoscerà, come da accordi, per l’acquisto di Petagna”.