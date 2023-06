Come riportato su Twitter da Alfredo Pedullà, i contatti tra il Napoli e Paulo Sousa sembrerebbero intensificarsi e la Salernitana è in attesa di una decisione. I granata non hanno infatti gradito l’atteggiamento dell’allenatore e potrebbero decidere di sostituirlo anche in caso fosse annullata la sua partenza per Napoli.

La #Salernitana aspetta la decisione del #Napoli su #PauloSousa ma potrebbe decidere di cambiare a prescindere. Può tornare di moda #Farioli, sorpresa di febbraio prima che arrivasse #Sousa. Oppure #DAversa. Oppure una new entry. Di sicuro il club non ha gradito l’atteggiamento… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 11, 2023