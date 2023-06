Simeone: “Sapevamo di vincere, ecco quando lo abbiamo capito”

Giovanni Simeone è stato uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto 22/23 del Napoli. L’argentino ha raccontato la sua stagione ai microfoni di AS, un importante quotidiano spagnolo. Durante l’intervista, ha reso pubblico il momento in cui la squadra ha capito che avrebbe vinto il campionato. Ecco le sue parole: “Ogni giorno realizzo qualcosa di nuovo che mi insegna quanto è stato bello tutto. C’è stato un momento in cui ci siamo resi conto che saremmo diventati campioni: quando ho segnato contro la Roma. Mio padre me lo disse: mi mandò un messaggio di notte in cui diceva che era una vittoria dal sapore di campioni. Mi sono commosso, perché ha fatto lo stesso con l’Argentina in Qatar”.