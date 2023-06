Pafundi senior: “Simone sogna il Napoli, è cresciuto in Curva B”

Simone Pafundi è uno dei grandi protagonisti della discesa dell’Italia u20 al Mondiale. Con il gol su punizione contro la Corea del Sud, il numero 20 ha infatti assicurato la qualificazione alla finale per gli azzurri, dimostrandosi un giocatore di grande talento e carattere nonostante la giovane età (17 anni). A parlare di lui non solo tutti i giornali, anche il padre. Il papà di Simone ha infatti rilasciato un’intervista in cui ha raccontato dell’amore per il Napoli da parte del figlio. Ecco le sue parole: “A casa nostra si tifa Napoli, Simone ha intrapreso questo percorso con l’Udinese e vedremo cosa ne verrà fuori. Ad Udine si sta benissimo, è una società che cura tanto il settore giovanile e Simone la considera casa sua anche se tifa Napoli. È un trampolino di lancio, in futuro ci aspettiamo di trovare più spazio per dimostrare ciò che si dice di lui. Noi all’Udinese siamo grati, ma non nascondo che essendo tifosi azzurri lui ha un grande sogno. E’ un ragazzo cresciuto nella Curva B, vedremo cosa ci dirà il futuro. Lui deve fare il suo percorso, dimostrando tutto quello di buono che si dice in giro su di lui”.