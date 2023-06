Fasce Champions League 23/24, Napoli testa di serie. Inter, Milan e Lazio…

La stagione 2022/23 si è ormai conclusa e la UEFA ha reso pubbliche le fasce per la prossima Champions League. Il Napoli comanda in Italia, prima fascia per gli azzurri. Inter in seconda, Milan e Lazio in terza. Ecco le fasce complete:

Prima fascia: Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Barcellona, Napoli, Benfica, Feyenoord, Siviglia.

Seconda fascia: Inter, Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Porto, Lipsia.

Terza fascia: Milan, Lazio, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Newcastle, Real Sociedad, Celtic, Union Berlino, Lens.

Le rimanenti 6 squadre della Champions League 2023/24 verranno poi stabilite dai preliminari e i playoff. In base al proprio coefficiente Uefa, le qualificate saranno inserite in terza e in quarta fascia.