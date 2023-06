CorrSport – Luciano Spalletti ama Napoli: “Non dimenticherò niente”

Luciano Spalletti ha da poco concluso la sua esperienza sotto il Vesuvio ma non può che lanciare parole d’amore per Napoli.

Il tecnico del Napoli, come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è stato protagonista dell’evento in programma a Rimini, ieri, denominato “The Coach Experience”, in cui ha avuto modo di parlare della sua ultimissima avventura partenopea: “E ora che si sta riprendendo il suo, e sta per raccontarsi alla platea ammirata di «The Coach Experience», chiacchierando in libertà ad un tavolo con sei persone, le emozioni presentano il conto”. Ecco le sue parole: “Ho vissuto l’emozione più bella per un allenatore. L’ho vissuta da protagonista. Io non dimenticherò un solo istante, né un solo ragazzo, né una una sola persona”.