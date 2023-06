CorrSport – ADL e Paulo Sousa a colloquio venerdì a Roma: le ultime

ADL ha avuto un colloquio con Paulo Sousa nella giornata di venerdì.

Un incontro tra le parti conoscitivo, in cui il patron azzurro ha voluto capire le prime volontà del tecnico portoghese, attualmente alla Salernitana, che dovrà decidere se accettare o meno l’offerta del Napoli. Ecco quanto riportato a tal proposito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Qualche giorno fa, dopo la presentazione del ritiro di Castel di Sangro, DeLa aveva detto che sulla scelta avrebbe influito anche la chimica – la questione di pelle, il proverbiale intuito -, e così venerdì ha incontrato Sousa per guardarlo negli occhi durante la chiacchierata: a Roma, negli uffici della Filmauro, proveniente da Lisbona a bordo di un charter. Tutto in mezza giornata: andata-incontro-ritorno in Portogallo”.