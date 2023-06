TMW – ADL non perde le speranze per Luis Enrique, le chance di vederlo in Premier si riducono: la situazione

Aurelio De Laurentiis non ha mai perso realmente le speranze per Luis Enrique sulla panchina degli azzurri, nonostante continui in maniera spasmodica la ricerca del nuovo allenatore in casa Napoli. La priorità del tecnico, come raccontato, resta la Premier League, con il Tottenham che rappresentava la scelta preferita del tecnico spagnolo, ma per la quale le possibilità si sono notevolmente ridotte.

Secondo quanto rivela tuttomercatoweb.com, un’ultima chanche potrebbe essere offerta dal West Ham, che ci stava pensando, anche se la vittoria della Conference League da parte di David Moyes potrebbe cambiare le carte in tavola sulla panchina degli Hammers, con il tecnico inglese forte di un contratto valido fino al 30 giugno 2024.