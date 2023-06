CorrSport – Kim in orbita Newcastle: a maggio il suo entourage a colloquio con gli inglesi

Kim potrebbe lasciare il Napoli per sbarcare in Inghilterra ma non allo United.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il Newcastle sulle sue tracce. Il quotidiano ha riportato di un incontro con gli inglesi ad opera del suo entourage già a fine maggio. Una società solida, quella del Newcastle, che potrebbe sferrare l’assalto al sudcoreano e lanciare la sfida allo United sul mercato: “I manager di Minjae avrebbero incontrato in gran segreto i dirigenti dei Magpies a St. James’ Park in occasione di una delle ultime partite di campionato. E dunque a maggio. Poco, pochissimo tempo fa. Oggetto: siamo pronti anche noi a pagare la clausola e a garantire un super ingaggio a Kim. Il Newcastle, tra l’altro, giocherà la Champions esattamente come lo United, e questo è un aspetto assolutamente rilevante per la scelta di quello che è stato appena nominato come miglior difensore del campionato italiano e che ora è impegnato in Corea con l’ultima sessione del servizio di leva obbligatoria. In un modo o nell’altro, comunque, Minjae saluterà”.