CorrSport – ADL ha sondato il profilo di Vincenzo Italiano tramite Joe Barone

ADL ha provato a capire quale potesse essere il futuro di Italiano alla Fiorentina.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport a tal proposito: “L’uomo solo al comando, un visionario che però è anche impegnativo, una personalità dominante fi no ad essere soff ocante, sta davanti alla sua palla di vetro, ha un elenco con quaranta nomi, un’agenda dalla quale attingere scelte, uno smartphone per fare tagli e diagonali: ha cominciato da lì, Aurelio De Laurentiis, e con una delle proprie espressioni – ne ha varie, dipende dai momenti – ha provato a sondare Joe Barone, il braccio destro di Rocco Commisso, un amico, per sapere cosa ne sarà di Vincenzo Italiano. Certe cose devono restare confinate nella privacy e così è stato: però adesso che il gioco si sta facendo un po’ più duro è inutile star lì a tergiversare”.