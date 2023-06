Repubblica – Spalletti verso l’addio, ADL avvia i casting per il nuovo tecnico

Dopo Udinese-Napoli, Aurelio De Laurentiis aveva speso parole d’amore per Luciano Spalletti. Il patron azzurro era convinto di continuare il suo percorso con il tecnico, ma non sarà così. La Repubblica, oggi in edicola, analizza la situazione scrivendo:

“C’è un forte indizio sulla scelta del nuovo allenatore. È la frase pronunciata da De Laurentiis al Maradona il 4 maggio subito dopo la conquista dello scudetto: « Ora ci manca la Champions e poi di rivincere, rivincere e rivincere il tricolore». Quella sera il presidente del Napoli era ancora convinto di proseguire il rapporto con Spalletti, ma i suoi obiettivi non sono cambiati”