Di Marzio: “ADL oggi ha ammesso di volere Italiano, c’è anche un altro indizio…”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato della possibile trattativa tra ADL e il tecnico viola Vincenzo Italiano:

“Italiano non ha alcuna clausola con la Fiorentina. Se conosco un po’ De Laurentiis, oggi ha ammesso che Italiano è il suo preferito, ma ha voluto mandare un messaggio a Ramadani, dicendo che tocca a lui vedere se riesce a liberarlo, dato che ADL non vorrebbe disturbare Commisso. C’è anche un altro indizio che mi fa pensare che Italiano sia il preferito: alcuni intermediari hanno proposto Galtier, a cui la soluzione Napoli piacerebbe, ma al momento il presidente del Napoli ha messo in stand-by la sua candidatura, dunque vuol dire che sta valutando un altro profilo, che, ripeto, per me è Italiano”