Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, ha svelato la cifra del premio Scudetto per i calciatori del Napoli. Infatti il primo posto in Serie A, garantisce alla squadra un compenso:

“Lo scudetto vale un premio per l’intero gruppo di calciatori che l’ha raggiunto, è stata definita anche la cifra con la società: dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro lordi. Un impegno economico che rende l’idea di un successo che trasforma la prospettiva dell’era De Laurentiis”.