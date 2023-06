Rivoluzione allo stadio Maradona, le idee di De Laurentiis

Il Napoli ha conquistato nella stagione 2022/23 il terzo scudetto della sua storia e uno dei simboli del club è stato, come sempre, lo stadio “Diego Armando Maradona”. L’ex “San Paolo” è lo stadio degli azzurri dal dicembre del 1959 e ha visto la conquista anche dei primi due scudetti. Il 30 giugno scadrà però la convenzione con il comune per l’utilizzo dell’impianto sportivo e sarà l’occasione di un incontro tra il presidente De Laurentiis ed il sindaco Manfredi. ADL ha già delle idee in mente: vorrebbe ricevere una nuova convenzione, stavolta della durata di 99 anni. Da parte del comune c’è approvazione, a patto che ci sia un progetto di grande qualità. De Laurentiis si è fatto trovare pronto, il suo piano sarebbe infatti quello di ampliare i posti a sedere eliminando la pista da corsa intorno al campo ed accostando quindi gli spalti al terreno di gioco. L’obbiettivo è quello di riavvicinarsi alla capienza dei tempi d’oro: i circa 80’000 posti degli anni ’80.