Nuovo murales per Zielinski a Quarto, il post del polacco per l’inaugurazione

A Quarto realizzato un nuovo murales in onore di Zielinski, il polacco è stato sul posto per l’inaugurazione. Piotr Zielinski è certamente un simbolo del fantastico scudetto del Napoli, il calciatore è sempre stato legato al club e alla città e dopo il fallimento dei 91 punti di Sarri, si è riscattato quest’anno con la vittoria del campionato. La città di Quarto ha deciso di omaggiarlo con uno splendido murales, inaugurato proprio ieri sera. Il giocatore non è mancato all’appuntamento: presente con tanto di maglia di Maradona. Dopo la cerimonia, ha scritto un post su Instagram ringraziando tifosi e città: “Eccomi qui a scrivere 2 parole per una delle cose più belle della mia vita … Napoli mi ha amato tanto come io a lei ho sempre cercato di dare il massimo in campo cercando di ripagare il vostro affetto..Ma mai e poi mai avrei pensato che un giorno sarei stato protagonista di un Murales così importante!! In primis vorrei ringraziare le persone che hanno permesso questo , ringrazio tanto mia moglie e la mia famiglia e soprattutto i miei AMICI che hanno permesso che tutto questo si potesse realizzare!! Vi voglio bene tanto !! Voglio ringraziare anche tutte quelle persone che hanno collaborato anche solo per 5 min a questa opera d’arte dalla prima all ultima , in fine voglio ringraziare la città di Quarto che mi ha accolto sempre amore facendomi sentire a casa dal primo giorno in cui ho messo piede qui… Grazie ancora, Zielu”.