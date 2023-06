De Laurentiis vuole tenere Osimhen, in programma un incontro con gli agenti

Victor Osimhen ha disputato una stagione magnifica con la maglia del Napoli. Il nigeriano è tra i trascinatori degli azzurri, capocannoniere della Serie A con ben 26 gol. Tramite le sue grandissime prestazioni, il numero 9 ha però gli occhi addosso di diversi club pronti ad una maxi-offerta per strapparlo da De Laurentiis. Il presidente però ha idee diverse, l’intenzione è di tenerlo e sta già studiando un piano per assicurarsi la sua permanenza: la strategia di ADL sarebbe proporre un prolungamento del contratto, passando lo stipendio del calciatore da 4,5 milioni a 6 annuali. C’è però il rovescio della medaglia, perché di fronte ad un’offerta da 130-140 milioni si farebbe fatica a dire di no. Nelle prossime settimane è previsto un incontro con i suoi agenti, in cui si chiariranno le intenzioni del club e del giocatore.