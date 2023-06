CdS – Sostituto Spalletti: Italiano in pole. La mossa di ADL per “sdebitarsi” con Commisso

Vincenzo Italiano è il profilo in pole per occupare la panchina del Napoli dopo l’addio di Luciano Spalletti. L’allenatore piace sia per motivi tecnico tattici che per l’ingaggio in linea con i parametri economici del club azzurro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis sta aspettando che la Fiorentina si liberi dal suo impegno in Conference League per sferrare il colpo e, quindi, presentare la sua offerta all’allenatore e a Rocco Commisso.

Il Napoli è pronto a “indennizzare” il patron dei Viola acquistando anche il cartellino di Nikola Milenković, il difensore centrale serbo che andrebbe a sostituire l’ormai partente Kim.