Ultim’ora, questi i convocati di Mancini per la Final Four di Nations League. Ci sono i tre giocatori del Napoli

Poco fa la FIGC ha ufficializzato la lista ufficiale dei convocati del Ct della Nazionale Roberto Mancini per le due partite della Final Four di Nations League. Rispetto al pre-ritiro in Sardegna sono arruolabili anche i cinque giocatori dell’Inter (Barella, Bastoni, Acerbi, Dimarco e Darmian), impegnati sabato nella finale di Champions. Oltre al forfait di Pessina e Berardi, perché infortunati, il Ct ha scelto di rinunciare anche a Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni. Di seguito la lista completa: