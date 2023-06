L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Secondo l’emittente televisiva i club di Serie A si stanno già preparando per la prossima stagione, lavorando sul mercato in entrata e in uscita. Il Napoli potrebbe vendere Leo Ostigard al Monza, che cerca rinforzi per la propria difesa insieme al confermato mister Raffaele Palladino. La volontà del presidente De Laurentiis in merito alla cessione rimane ancora da chiarire.