Gianluca Di Marzio ha anche fatto il punto sul futuro di altri giocatori azzurri, come Kim, Zielinski, giocatori il cui futuro è in bilico per vari motivi.

Secondo l’esperto, per Kim ci sono davvero pochissime possibilità che resti a Napoli, dato che ha una clausola che oscilla tra i 50 e i 70 milioni: su di lui ci sono due big inglesi come United e Tottenham, ma anche il Newcastle, che giocherà la Champions; per la sua sostituzione, il club valuta Milenkovic della Fiorentina, già sondato per il dopo Koulibaly, e Hancko del Feyenoord.

Per quanto riguarda Zielinski, il club cercherà di rinnovare il centrocampista polacco, ma in caso di mancato accordo, piace molto il profilo di Gabri Veiga, giocatore del Celta Vigo e centrocampista che ha impressionato in Spagna.

Infine, Ostigard potrebbe salutare il Napoli dopo aver giocato poco: il Monza è alla ricerca di un difensore e valuta il profilo del difensore novergese, oltre che Okoli dell’Atalanta.