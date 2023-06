Il Mattino – Se parte Kim l’obiettivo numero uno è Scalvini. L’alternativa gioca in Bundesliga

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano il Napoli sta valutando due opzioni per sostituire Kim: un giocatore italiano e uno straniero. Al momento, sembra che Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta di 19 anni sia il preferito della squadra partenopea. Non solo è un giocatore versatile, in grado di adattarsi sia a una difesa a tre che a quattro elementi, ma ha anche grandi qualità e ampi margini di crescita. Attualmente l’Atalanta lo considera un elemento essenziale della squadra, tuttavia De Laurentiis potrebbe tentare di convincere Gasperini con un’offerta economica molto allettante. Un’alternativa potrebbe essere: “Il nuovo giocatore che stiamo valutando è Hiroki Ito, un difensore giapponese di 24 anni che attualmente gioca nello Stoccarda. Grazie alla sua esperienza nel calcio europeo, sarebbe un’ottima aggiunta al nostro team e non comporterebbe grandi spese.