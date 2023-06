L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il futuro di Osimhen è incerto, ma sembra che al momento Napoli sia ancora la sua destinazione più probabile. Tuttavia, diversi club europei stanno monitorando attentamente le sue prestazioni e potrebbero fare un’offerta in qualsiasi momento. Osimhen è al centro dell’attenzione per la sua forza e prospettiva nel calcio, ma Napoli richiederà un’offerta di almeno 150 milioni per portarlo via.