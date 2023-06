GdS – Se parte Zielinski l’obiettivo numero uno è sempre Lazar Samardzic, i dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il futuro di Piotr Zielinski al Napoli è incerto, poiché il presidente De Laurentiis sta considerando la possibilità di cederlo quest’estate. Nonostante abbia vestito l’azzurro per diversi anni, potrebbe essere arrivato il momento per una nuova direzione. L’Udinese potrebbe cedere Lazar Samardzic come sostituto naturale, visto il rapporto favorevole con la famiglia Pozzo e l’offerta di 15 milioni di euro presentata dal patron azzurro.