L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano il DS ha proposto alcune rinunce economiche come compensazione per la partenza dal Napoli. L’ottimismo però è minato da una richiesta chiara e diretta di De Laurentiis: “La Juventus ci chiami direttamente se vuole veramente averlo”. Sfortunatamente, la possibilità di una trattativa non ha mai contemplato i dirigenti della Continassa.