CdS – Spalletti va via da vincitore. Ora l’ex tecnico azzurro ha un sogno, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano ora che tutto è finito, le luci si sono spente e i ricordi scivoleranno via come delle diapositive. Spalletti ritroverà se stesso: la sua vena ironica e provocatrice, una spensieratezza che forse era andata perduta. Dopo un biennio massacrante di riflessioni, si è reso conto che non può permettersi di lasciare scivolare tutto addosso. Deve rimanere fedele a se stesso e farlo sempre. Situazioni emotivamente intense come queste possono essere difficili da gestire. Ricorderanno come Diego ci abbia aiutato e come abbiamo lavorato per realizzare la passione degli appassionati, a 33 anni di distanza dal suo trionfo. Questo successo è di chi ha contribuito a farlo diventare realtà. Prima di cercare soluzioni future, deve essere in grado di restituire ciò che ho ricevuto e mi trovo a casa ora Sebbene lavorare per una Nazionale potrebbe essere stimolante, personalmente preferirebbe guardare il Napoli quando riprenderà il campionato.