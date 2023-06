CdS – Italiano sempre in cima alla lista per sostituire Spalletti. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha da tempo messo nel mirino Vincenzo Italiano come possibile allenatore del Napoli, ma per rispetto nei confronti di Commisso e della Fiorentina non vuole esplicitamente dichiararlo. Nonostante ciò, il tecnico viola rimane in cima alla lista delle preferenze del presidente partenopeo. L’interesse per l’arrivo di Italiano risale già a due anni fa, prima che Adl scegliesse definitivamente Spalletti come allenatore.