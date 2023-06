CdS – Continua il casting per l’allenatore del Napoli! 3 nomi spiccano su tutti

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting per l’allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha già fornito istruzioni e promesso una call conference da Los Angeles per evitare confusioni tra i giornalisti. Tuttavia, ha deciso di posticipare la partenza e spegnere i motori. La prima scelta rimane sempre Italiano. E poi con l’indicazione sempre più forte di Nagelsmann come futuro allenatore del Psg, Galtier si trova ad avere una posizione da conquistare. Due anni fa, durante un reportage tra le panchine, il tecnico francese incontrò fu tentato da De Laurentiis di tornare in Italia, dopo aver vissuto a Monza nel ’97-’98. In Spagna c’è Marcelino, ma non utilizza il tridente e quindi non è una vera opzione.