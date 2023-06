VIDEO – Il saluto degli ex Napoli per l’addio di Hamsik: il finale è da brividi!

“Non ho parole per questo video speciale ed unico. Troppo emozionante. Grazie di cuore”. Sono queste le parole di Marek Hamsik, che accompagnano la descrizione del video di saluti pubblicato da lui stesso su Instagram. Non un video di saluti come tanti: a ringraziarlo per il suo contributo in campo ci sono i calciatori che hanno scritto pagine importanti del Napoli, da Cannavaro che gli cedette la fascia di capitano a Cicco Romano, passando per tutte le leggende partenopee e i suoi ex compagni di squadra. Il finale è da brividi: c’è un vecchio video di Diego che si congratula per il record di gol con la maglia azzurra. “Io e te potremo dire di aver giocato nel grande Napoli”, dice alla fine Maradona.