Gianluca Gaetano, ieri, è dovuto uscire anzitempo, costringendo la squadra a restare in 10 per via di un infortunio che gli ha impedito di restare in campo.

Quest’infortunio è parso sin da subito grave, considerando che il centrocampista ha dovuto partecipare alla festa Scudetto camminando con le stampelle e non poggiando il piede sinistro per terra.

Oggi ha svolto gli esami, che hanno dato il seguente responso. Il punto:

“Gianluca Gaetano, uscito per infortunio nel finale di Napoli-Sampdoria, si è sottoposto oggi a esami diagnostici che hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso del piede sinistro.

Il centrocampista azzurro nei prossimi giorni si sottoporrà ad intervento chirurgico”.