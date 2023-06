Mattino – Sostituto Spalletti: De Laurentiis ha una preferenza, le ultime

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca dell’allenatore che sostituirà il partente Luciano Spalletti. Diversi sono i nomi in lista, ma il presidente ha una preferenza: Vincenzo Italiano.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attuale tecnico della Fiorentina è il profilo maggiormente apprezzato dal patron, il quale non ha perso occasione per fargli i complimenti in merito al suo operato. Il tecnico ha ancora un altro anno di contratto con la società viola, ma ADL proverà comunque a portarlo sulla panchina azzurra.

Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane.