De Laurentiis: “Allenatore? Ho sbagliato solo una volta. L’A16 ancora non l’ho presa”

Il presidente del Napoli ha parlato in videochiamata con il famoso tik toker Ernesto Colella. L’argomento principale è stato quello del nuovo allenatore e, come sempre, la risposta di ADL non è stata per niente scontata. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Chi è il prossimo allenatore? Non ti sembra un po’ sfacciata come domanda… vorrei saperlo anch’io! Tranquilli, ho sbagliato solo un allenatore, anzi due, ma il primo non l’avevo scelto io. Donadoni? Bravo. Voi vi dovete tranquillizzare, non conoscete i meandri di uno spogliatoio. Chi lo conosce è in grado di scegliere la persona giusta. L’A16 ancora non l’ho presa”.