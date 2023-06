TuttoSport – Giuntoli aspetta la Juve: i bianconeri non mollano

Cristiano Giuntoli rimane fortemente in orbita Juve.

Il direttore sportivo del Napoli attende l’evolversi della situazione con ADL. Ne ha parlato stamane TuttoSport: “Non c’è una data, ma ci sono segnali e volontà. Non c’è una data nella quale sia stato programmato l’incontro chiarificatore tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, tra il presidente del Napoli e il suo direttore sportivo che, come Luciano Spalletti, ha deciso di chiudere (dopo otto anni e uno scudetto) la propria avventura in Campania, ma la questione resta nell’aria, sospesa e al contempo pesante come un macigno per il futuro tecnico della Juventus, certo, ma al contempo dello stesso Napoli”.