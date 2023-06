Napoli-Sampdoria: probabili formazioni. Bereszynsky sulla sinistra, Elmas in attacco

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà Napoli-Sampdoria, partita valida per la 38esima giornata di campionato. Il match inizierà alle 18:30 e sarà fondamentale per chiudere in bellezza una splendida stagione come quella giocata dal Napoli. Tra gli azzurri assenti per infortunio Olivera, Lozano e Politano, Kim per squalifica. Ecco quindi le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Bereszynsky; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Ilkhan, Augello; Djuricic; De Luca, Gabbiadini. All.: Stankovic.