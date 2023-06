Gazzetta – Spalletti e il suo amore per Napoli: ieri la dimostrazione più grande

Spalletti ha davvero amato Napoli oltre ogni limite.

La dimostrazione di questo folle rapporto di amore è arrivata proprio ieri. Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport stamane a tal proposito: “Luciano Spalletti, da ieri cittadino onorario di Napoli, lascia Napoli. Una scelta tormentata, che gli è cresciuta dentro in questi due anni come una tenia, insieme a tutte le belle cose che accadevano di fuori. Un malessere che l’uomo di Certaldo non è riuscito a farsi scivolare addosso. Altri al posto suo, Allegri per fare il nome più facile, uomo di mondo, l’altro mondo da Spalletti, se lo sarebbe spolverato via il disagio con una scrollatina di spalle, come si fa con una manciata di forfora. Spalletti no. Lui si lascia invadere”.