CorrSport – Victor Osimhen è ufficialmente il capocannoniere della Serie A 2022/2023

Victor Osimhen è il capocanniere della Serie A 2022/2023.

Non ci sono più dubbi ormai. Andrà all’attaccante del Napoli il titolo di bomber del campionato italiano. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha dedicato un focus sull’ex Lille: “Il campionato ha il suo nuovo re del gol: Victor Osimhen. Ora è ufficiale: 25 gol, con una partita ancora da giocare, sono stati sufficienti a consacrare la magnifi ca stagione di Osi, figlio del vento e uomo da30 reti realizzate considerando anche la Champions. Un portento, un centravanti straordinario, l’uomo che più d’ogni altro ha spostato equilibri e scritto differenze in una stagione che passerà alla storia come quella della dominazione azzurra. E lui, Victor, è stato un tiranno: una tripletta e quattro

doppiette in campionato, l’ultima una domenica fa al Bologna”.