CorrSport – Il Napoli riparte dal 77: Kvara resterà a Napoli anche il prossimo anno

Kvara resterà a Napoli.

Il Napoli potrà contare ancora su di lui. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Le basi del Napoli 2023/2024 saranno poggiate su Kvaratskhelia. Il georgiano, almeno per quest’estate, non si muove. Ha un contratto ancora lungo e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di ascoltare le ulteriori proposte che inevitabilmente arriveranno per l’Mvp della Serie A. Oggi, insieme a Kim (miglior difensore) e Osimhen (miglior attaccante) riceverà il premio prima della partita con la Sampdoria. Sarà il punto saldo attorno al quale migliorare il Napoli che verrà. Certezza tra le incertezze che il mercato e le circostanze creano a questo punto della stagione”.