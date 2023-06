Ugolini: “Con il passare del tempo stanno sfumando tutti i nomi sondati, al momento i due nomi spendibili sono Benitez ed Italiano”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha parlato della situazione riguardante il nuovo allenatore del Napoli che dovrà sostituire Luciano Spalletti. Nelle ultime settimane sono stati sondati molti nomi, ma tutti sembrano sfumare col passare del tempo, e i due nomi al momento in testa sono quelli di Vincenzo Italiano e Rafa Benitez. Queste le parole del giornalista: “Con il passare delle settimane stanno sfumando tutti i nomi che sono usciti, come quello di De Zerbi, Luis Enrique, Nagelsman, Thiago Motta, tutti profili sondati ma che non hanno trovato riscontri importanti. Al momento restano in piedi due nomi, anche se c’è la possibilità che il presidente De Laurentiis possa presentarsi con una sorpresa. Ma al momento i nomi che potrebbero rappresentare un’opzione spendibile sono Vincenzo Italiano e Rafa Benitez. Italiano ha da giocare nei prossimi giorni la finale di Conference e comunque ha un contratto con la Fiorentina ancora in essere. Lui è un allenatore che il presidente De Laurentiis aveva già sondato con Gattuso in panchina, così come Spalletti. Benitez invece sarebbe un clamoroso ritorno, un allenatore di prima fascia, che conosce bene l’ambiente e con grande esperienza internazionale, e quindi da questo punto di vista potrebbe essere una pista spendibile. Negli ultimi due giorni inoltre è sfumata la pista che portava Sergio Coinceicao”.