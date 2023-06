Ufficiale – Victor Osimhen vince la classifica marcatori, è la prima volta dopo 12 anni che a farlo sia un campione d’Italia

Con l’uscita dal campo di Lautaro Martinez nel corso della sfida tra Torino ed Inter Victor Osimhen si assicura un altro premio in questa fantastica stagione. Per lui infatti arriva anche la Scarpa d’Oro della Serie A, dove vince la classifica marcatori, al momento grazie alle 25 reti siglate, con in più la sfida di domani da giocare. Per la prima volta dopo 12 anni a vincere la classifica marcatori è l’attaccante della squadra che vince lo Scudetto, l’ultimo a riuscirci fu nel 2011 Zlatan Ibrahimovic con il Milan di Massimiliano Allegri.