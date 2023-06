Napoli-Sampdoria, domani sera, sarà una grande festa dove finalmente la squadra di Spalletti riceverà la coppa e l’alzerà davanti a un Maradona strapieno, catino di una passione incredibile.

Non tutti ci saranno allo stadio, ma il sindaco Manfredi ha stabilito che ci saranno diversi maxischermi in giro per la città, e nei comuni dell’hinterland napoletano: la gente potrà mettersi a vedere lì la partita, ma solo dal secondo tempo.

Infatti, il Comune ha raggiunto l’accordo con Dazn per la trasmissione della gara dalle 19:15 circa, sui maxischermi, dove poi sarà visibile anche la premiazione, disponibile in chiaro su Rai 2.

Questo l’elenco delle piazze di Napoli e dei Paesi dove sarà possibile vedere la partita:

Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Ciro Esposito a Scampia, Spazio Comunale Piazza Forcella

I paesi: Quarto, Pozzuoli, Portici, Meta, Marigliano, Giugliano, Cardito, Cavizzano, Bacoli, Nola, Frattamaggiore, Nola, San Giorgio a Cremano, Qualiano, Castello di Cisterna, Palma Campania e Castellamare di Stabia.