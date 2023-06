TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Tanti cambi per Spalletti

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per l’ ultima partita stagionale contro la Sampdoria. Secondo il portale il Napoli gioca l’ultima partita di campionato al Maradona con Spalletti come allenatore. Kim è squalificato e Lozano e Mario Rui sono infortunati per la partita contro la Sampdoria, mentre Olivera ha subito un infortunio durante l’allenamento di giovedì. La formazione del Napoli potrebbe prevedere Meret tra i pali, una difesa composta da Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus spostato sulla fascia. Gaetano potrebbe avere un ruolo centrale nel centrocampo insieme a Lobotka e Anguissa. Osimhen e Kvara saranno in attacco, mentre il ballottaggio per la posizione a destra sarà tra Elmas e Raspadori (con quest’ultimo in leggero vantaggio).