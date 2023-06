Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, sta vivendo le ultime giornate da tecnico del Napoli e dovunque va, riceve l’affetto della gente e dei tifosi azzurri.

Ieri il tecnico è andato al Teatro Troisi, dove c’era lo spettacolo teatrale della Bobo Tv, e ha parlato al pubblico, che era in visibilio ieri sera. Queste le parole dette dal palco:

“Sono venuto qui stasera perché ci siete voi tifosi, e perché ci sono questi 4 miei amici, come Bobo, Lele, Nicola e Antonio, che sono miei amici sin da quando li ho conosciuti e che frequento non appena ho un po’ di tempo, e sapendo che erano a Napoli in questi giorni, non potevo non salutarli. Le pay tv hanno portato le telecamere negli spogliatoi, loro con la Bobo Tv hanno fatto di più: hanno preso le panchine e le hanno portate a casa, le fanno vivere a tutti. Hanno portato il clima, il sudore che ci sono negli spogliatoi nelle case di tutti e vanno ringraziati per il modo in cui pensano e raccontano calcio. Voi napoletani sapete che il calcio è una cosa molto seria; oltre ad aver festeggiato in maniera incredibile, avete accolto anche tutti coloro che volevano festeggiare. Avete accolto tutti in maniera super disponibile”.

Poi, salutando, ha invitato tutti domenica allo stadio:

“Grazie per questa serata, vi aspetto domenica allo stadio”.