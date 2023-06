Napoli-Sampdoria – I convocati blucerchiati per la sfida di domani sera: 12 giocatori assenti per i liguri

Domani al ‘Maradona’ si affrontano Napoli e Sampdoria nell’ultima sfida del campionato di Serie A, con gli azzurri che festeggiano lo Scudetto e i blucerchiati che salutano la massima serie italiana. Prima della partenza per Napoli Dejan Stankovic ha comunicato l’elenco dei calciatori che domani saranno con la squadra. Per il tecnico serbo ci sono ben 12 assenti della prima squadra, e proprio per questo sono stati convocati molti ragazzi della Primavera. Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Günter, Lotjonen, Murru, Zanoli.

Centrocampisti: Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Segovia, Yepes.

Attaccanti: De Luca, Gabbiadini, Ivanovic, Ntanda, Quagliarella.