GdS – Anche Kvaratskhelia verso il rinnovo! Cifre e dettagli del contratto

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il calciatore del Napoli dopo il titolo di miglior giocatore del campionato italiano potrebbe rinnovare, certificando la sua permanenza in azzurro per un lungo periodo. Nonostante sia di natura timida, ha imparato a gestire l’affetto dei tifosi. Mamuka Jugeli, il suo agente è attualmente a Napoli in attesa di incontrare De Laurentiis e discutere il prolungamento già deciso dopo un incontro lo scorso marzo. La trascrizione delle bozze sarà presto necessaria, ma fortunatamente non ci sono ostacoli da prevedere. Non c’è alcuna pressione esterna poiché Kvara si trova bene a Napoli e non ha intenzione di guardarsi attorno oggi. Il 77 azzurro ha un contratto lungo che prolungherà di un anno ( scadenza attuale 2027) e l’ingaggio attuale raddoppiato.