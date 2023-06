CdS – Thiago Motta si allontana! L’italo-brasiliano vuole continuare l’avventura con il Bologna

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting per scegliere il nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis sta cercando un nuovo allenatore e ha valutato diversi nomi, tra cui Thiago Motta, che ha fatto bene sulla panchina del Bologna. Il presidente del Napoli avrebbe incontrato il tecnico per discutere della possibilità di assumere la guida della squadra. Nonostante l’incontro a Roma, l’ex centrocampista ha rifiutato l’offerta del club azzurro per continuare la sua carriera a Bologna. Questo potrebbe portare alla cancellazione del suo nome dal taccuino del presidente partenopeo.