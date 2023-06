L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla nomination di Khvicha Kvaratskhelia come MVP del campionato. Secondo il quotidiano Kvaradona, il gioiello del campionato, si illumina per festeggiare la vittoria del titolo di MVP da parte del giocatore georgiano. Il suo stile di gioco trasversale e affascinante va oltre le divisioni tra tifosi ed è un vero spettacolo per gli appassionati di calcio. La colonna sonora 3.0 è un patrimonio dell’umanità che coniuga l’immaginario del metaverso alla realtà Solo dieci mesi dopo, sembra un essere extraterrestre che potresti chiedere da quale pianeta vieni se non ci fossero malintesi. Kvara va oltre i numeri, sono solo rappresentazioni statistiche asciutte perché i suoi 14 gol (12 in campionato) e 17 assist (13 in Serie A) suscitano sguardi estasiati. Kvicha Kvaratskhelia è una leggenda del calcio, un Mvp con ali potenti che ci riportano ai ricordi più belli. Una vera poesia in campo.