CdS – Anche Nagelsmann tra i candidati per il post Spalletti. Il Bayern Monaco però non lo libera

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting per il prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano la situazione della panchina degli azzurri rimane quindi incerta. Il presidente De Laurentiis sta lavorando alla successione di Spalletti con molta attenzione e in fretta, esplorando diverse opzioni e scartandone alcune per trovare il giusto sostituto. Julian Nagelsmann, 35 anni, è stato recentemente esonerato dal Bayern dopo aver portato la squadra alla vittoria del campionato tedesco. Tuttavia, rimane sotto contratto fino al 2026 e il suo ex club ha investito una somma considerevole per acquistarlo dal Lipsia nel 2021. Si prevede che i bavaresi cercheranno di recuperare parte dei loro costi. DeLa ha contattato Nagelsmann alcuni giorni fa per discutere la possibilità di allenare il Napoli, ma sembra che ci siano ancora ostacoli da superare. I buoni rapporti con Rummenigge potrebbero tuttavia aiutare a trovare una soluzione.