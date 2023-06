ULTIM’ORA – Kim eletto miglior difensore della Serie A! I dettagli

La stagione sta ormai volgendo al termine e la Lega Serie A come ogni anno sta premiando i migliori giocatori per ogni ruolo. Dopo la fantastica stagione con la maglia del Napoli, il coreano Kim Min-Jae ha battuto la concorrenza di Theo Hernandez e del suo capitano Giovanni Di Lorenzo, vincendo così il premio come miglior difensore del campionato. Non mancano i complimenti della Lega, per il giocatore che ha avuto un impatto impressionante. Ricordiamo che aveva l’enorme responsabilità di dover sostituire un mostro sacro come Kalidou Koulibaly.

Di seguito il tweet della Lega Serie A.